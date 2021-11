На конференции ООН договорились о мировом соглашении по климату

13 ноября участники климатической конференции ООН (COP26) в Глазго согласовали итоговое соглашение по климату.

Как передает Deutsche Welle, государства-участники договорились скорректировать национальные климатические цели уже к концу 2022 года, то есть, на три года раньше, чем планировалось ранее.

Помимо этого, участники встречи согласились с задачей ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По информации издания, итоговый документ содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными.

В частности, изначально планировалось, что в нем будет указана необходимость отказываться от использования угля.

Однако Индия и Китай выступили против этого предложения. В итоге формулировку смягчили: в документе говорится о что следует "постепенно сокращать" использование угольных электростанций.

В своем комментарии относительно этого пункта, федеральный министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце отметила что, хотя она "хотела бы более однозначной формулировки по углю", тем не менее, это означает, что "сейчас во всем мире начнется отказ от его использования".

При этом, в западных СМИ отмечают, что очень многие страны считают достигнутые договоренности слишком слабыми, однако делегациям пришлось согласиться на такой вариант, так как возможности добиться более "мощного" текста не просматривалось.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал итоговый документ компромиссным, а договоренности по климату недостаточными.

"Битва за климат — это битва за наши жизни, и эта битва должна быть выиграна", — написалон в Twitter.

The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.



It's an important step, but it's not enough.

It's time to go into emergency mode.



The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won. pic.twitter.com/NluZWgOJ9p