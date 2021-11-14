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В мире 30 минут назад

На конференции ООН договорились о мировом соглашении по климату

Документ содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными

Фото: Facebook/UN Climate Change Фото: Facebook/UN Climate Change
Фото: Facebook/UN Climate Change

13 ноября участники климатической конференции ООН (COP26) в Глазго согласовали итоговое соглашение по климату.

Как передает Deutsche Welle, государства-участники договорились скорректировать национальные климатические цели уже к концу 2022 года, то есть, на три года раньше, чем планировалось ранее.

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Помимо этого, участники встречи согласились с задачей ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По информации издания, итоговый документ содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными.

В частности, изначально планировалось, что в нем будет указана необходимость отказываться от использования угля.

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Однако Индия и Китай выступили против этого предложения. В итоге формулировку смягчили: в документе говорится о что следует "постепенно сокращать" использование угольных электростанций.

В своем комментарии относительно этого пункта, федеральный министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце отметила что, хотя она "хотела бы более однозначной формулировки по углю", тем не менее, это означает, что "сейчас во всем мире начнется отказ от его использования".

При этом, в западных СМИ отмечают, что очень многие страны считают достигнутые договоренности слишком слабыми, однако делегациям пришлось согласиться на такой вариант, так как возможности добиться более "мощного" текста не просматривалось.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал итоговый документ компромиссным, а договоренности по климату недостаточными.

"Битва за климат — это битва за наши жизни, и эта битва должна быть выиграна", — написалон в Twitter.

Напомним, 30 октября в Риме состоялся двухдневный саммит G20, одной из главных тем которого стал вопрос изменение климата.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20) на саммите в Венеции подписали соглашение о глобальном налоге.

На саммите G20, который состоялся в июне 2019 года в японской Осаке, лидеры стран "Большой двадцатки" согласились подписать заключительное коммюнике, включая пункт о защите климата.

 

 

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