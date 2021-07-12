Экономика 10 минут назад

Страны G20 приняли соглашение о глобальном налоге

Документ предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20) на саммите в Венеции подписали соглашение о глобальном налоге.

Об этом сообщает Politico.

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Указано, что документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.

Известно, что реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.

В частности, министр финансов Германии Олаф Шольц назвал принятое решение "историческим", а также назвал это "налоговой революцией".

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В то же время окончательную редакцию документа должны еще одобрить лидеры "Большой двадцатки" на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре 2021 года.

По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год из-за недополучения налогов.

Напомним, министры финансов стран "Большой семерки" (G7) 5 июня 2021 года заявили об обязательстве "применять глобальный минимальный налог, по меньшей мере, 15% для каждой страны".

Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации — особенно технологические гиганты — не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.

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Как отмечается, принятие этого глобального налогового изменения инициировала администрация президента США Джозефа Байдена.

Таким образом, США хотят ограничить возможность транснациональных концернов использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих доходов, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономики во всем мире.

Ранее 130 стран, на которые приходится более 90% мирового ВВП, включая Украину, присоединились к заявлению о плане реформирования правил международного налогообложения, чтобы транснациональные корпорации платили справедливую долю налогов, где бы они ни вели деятельность.

Отметим при этом, что Украина 3 июня приняла закон, который призван заставить международных технологических гигантов платить НДС со своего дохода в стране самим вместо перекладывания его на потребителей интернет-услуг. В конце июня президент Владимир Зеленский подписал его.

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