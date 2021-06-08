"Украина в тренде": Дубилет объяснил, почему США согласились на деофшоризацию корпораций

Бывший министр Кабинета министров и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет считает, что инициатива стран "Большой семерки" о введении глобального налога на доходы международных корпораций является свидетельством, в частности, того, что США уже не могут игнорировать соответствующий мировой тренд.

"Большой импульс к этим изменениям придало избрание Байдена, которому нужно чем-то восполнять щедрые ковидные выплаты. С другой стороны, американцы уже не могут игнорировать мировой тренд на "налог на Google", который в той или ной форме ввели уже более 40 стран, включая Украину", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дубилета, от такой реформы прежде всего проиграют акционеры самих международных компаний и частично их клиенты, так как компании могут перенести на них возросшие затраты. Кроме того, удар придется по "странам с благоприятной юрисдикцией", в частности Ирландии, Нидерландам и Бермудским островам.

"Международные компании (особенно технологические) вышли на 80-й уровень в оптимизации своих налогов. Google, например, показывает больше прибыли на Бермудах, чем во всем Китае. Как они это делают? Например, регистрируют права на торговую марку или софт в месте с более низким налогом, а компания в стране с реальным бизнесом "покупает" на них права", — пояснил он.

Дубилет подчеркнул, что эту схему активно применяет и крупный украинский бизнес. В то же время он выразил убеждение, что быстрым процесс введения такого налогообложения корпораций не будет, однако все же он выглядит неизбежным. По мнению экс-министра, после одобрения таких мер "Большой двадцаткой", вероятно, последует какой-то многолетний план по тотальному внедрению.

Напомним, что 5 июня США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада после восьми лет переговоров достигли договоренности о поддержке идеи введения для корпораций минимальной ставки глобального налога в размере не менее 15%.

Украина же, на что указал и Дубилет, накануне приняла закон, который призван заставить международных технологических гигантов платить НДС со своего дохода в стране самим вместо перекладывания его на потребителей интернет-услуг.