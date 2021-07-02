Экономика 1 час назад

130 стран выступили в поддержку глобальной налоговой реформы по деофшоризации корпораций

В начале июня с данной инициативой выступили страны "Большой семерки"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

130 стран, на которые приходится более 90% мирового ВВП, включая Украину, присоединились к заявлению о плане реформирования правил международного налогообложения, чтобы транснациональные корпорации платили справедливую долю налогов, где бы они ни вели деятельность. Об этом говорится в сообщении Организации экономического сотрудничества и развития.

Отмечается, что предложенная глобальная реформа учитывает интересы различных стран-участниц переговоров, в том числе интересы малых и развивающихся стран. В то же время всего в обсуждении участвовало 139 стран, и оставшиеся пока реформу не поддержали.

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Предлагаемый пакет изменений, ставший результатом координировавшихся ОЭСР переговоров, состоит из двух компонентов.

Первый предусматривает обеспечение более справедливого распределения прибыли и налогов между странами в отношении крупнейших международных компаний, что приведет к перераспределению некоторых налогов в пользу стран, где такие корпорации не базируются, но ведут деятельность вне зависимости от физического присутствия.

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Второй направлен на введение глобальной минимальной ставки корпоративного налога, которую страны могут использовать для защиты своей налоговой базы.

Ожидается, что ежегодно будет перераспределяться около 100 млрд долларов налогов на прибыль в рамках первого компонента и 150 млрд долларов дополнительно будут получать страны, взимая предлагаемый к введению глобальный налог.

"Дополнительные преимущества также появятся в результате стабилизации международной налоговой системы и повышения налоговой уверенности для налогоплательщиков и налоговых администраций", — отмечают в организации.

Напомним, что изначально с упомянутой инициативой выступили страны "Большой семерки" по итогам встречи их министров финансов в Лондоне в начале июня.

Отметим при этом, что Украина 3 июня приняла закон, который призван заставить международных технологических гигантов платить НДС со своего дохода в стране самим вместо перекладывания его на потребителей интернет-услуг. В конце июня президент Владимир Зеленский подписал его.

Источник фото: Depositphotos

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