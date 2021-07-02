130 стран выступили в поддержку глобальной налоговой реформы по деофшоризации корпораций

130 стран, на которые приходится более 90% мирового ВВП, включая Украину, присоединились к заявлению о плане реформирования правил международного налогообложения, чтобы транснациональные корпорации платили справедливую долю налогов, где бы они ни вели деятельность. Об этом говорится в сообщении Организации экономического сотрудничества и развития.

Отмечается, что предложенная глобальная реформа учитывает интересы различных стран-участниц переговоров, в том числе интересы малых и развивающихся стран. В то же время всего в обсуждении участвовало 139 стран, и оставшиеся пока реформу не поддержали.

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Предлагаемый пакет изменений, ставший результатом координировавшихся ОЭСР переговоров, состоит из двух компонентов.

Первый предусматривает обеспечение более справедливого распределения прибыли и налогов между странами в отношении крупнейших международных компаний, что приведет к перераспределению некоторых налогов в пользу стран, где такие корпорации не базируются, но ведут деятельность вне зависимости от физического присутствия.

Второй направлен на введение глобальной минимальной ставки корпоративного налога, которую страны могут использовать для защиты своей налоговой базы.

Ожидается, что ежегодно будет перераспределяться около 100 млрд долларов налогов на прибыль в рамках первого компонента и 150 млрд долларов дополнительно будут получать страны, взимая предлагаемый к введению глобальный налог.

"Дополнительные преимущества также появятся в результате стабилизации международной налоговой системы и повышения налоговой уверенности для налогоплательщиков и налоговых администраций", — отмечают в организации.

Напомним, что изначально с упомянутой инициативой выступили страны "Большой семерки" по итогам встречи их министров финансов в Лондоне в начале июня.