Саммит G20: экоактивисты пытались сорвать в Риме встречу "большой двадцатки" (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 30 октября, в Риме начал свою работу двухдневный саммит G20, где обсудят срочные вопросы, среди которых особое внимание получат климат, здравоохранение и стабильное развитие, передает CNN.

В агентстве отмечают, что саммит стал первой личной встречей лидеров за последние два года.

При этом, главы Китая, Японии, Мексики, России и Саудовской Аравии отказались от участия во встрече. Однако ожидается, что глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин будут следить за ходом дискуссий по видеосвязи.

Основными вопросами, кроме пандемии COVID-19 и ее последствий, на саммите обсудят усилия по ускорению восстановления мировой экономики, решению проблемы резкого роста цен на энергоносители и сбоев в цепях поставок, которые затронули ряд ключевых отраслей промышленности по всему миру.

Лидеры G20 также подпишут соглашение о минимальной глобальной налоговой ставке в 15% для крупных компаний, которое было завершено ранее в этом месяце.

Помимо этого, одной из главных тем обсуждения на саммите станет изменение климата — G20 проводится за несколько дней до климатического саммита ООН COP26, который состоится в Шотландии.

Как сообщает ANSA, проведению саммита пытались помешать экологические активисты, которые хотели заблокировать улицу, ведущую к месту встречи лидеров стран "Большой двадцатки".

По информации издания, они устроили сидящий протест на улице Христофора Колумба, ведущей в конгресс-центр "Нувола", где проходит саммит G20.

Полиция вмешалась и расчистила улицу от активистов, оказывавших силовое сопротивление.

После того, как центральная улица была очищена, демонстранты продолжали занимать боковую полосу, сидя или лежа на асфальте.

"Если ничего не изменится (с климатической ситуацией. — Delo.ua), мы заблокируем город", — заявили активисты.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20) на саммите в Венеции подписали соглашение о глобальном налоге.

Напомним, на саммите G20, который состоялся в июне 2019 года в японской Осаке, лидеры стран "Большой двадцатки" согласились подписать заключительное коммюнике, включая пункт о защите климата.