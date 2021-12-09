Пандемия Covid-19 привела к обнищанию 100 млн детей — ЮНИСЕФ

Пандемия Covid-19 нанесла детскому населению Земли наибольший ущерб за всю 75-летнюю историю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщают в этой организации.

Отмечается, что последствия пандемии поставили под угрозу достигнутый за предыдущие десятилетия прогресс в решении ключевых проблем детства, таких как бедность, здравоохранение, доступ к образованию, питание, защита детей и их психическое благополучие.

Более того, в ЮНИСЕФ подчеркивают, что и спустя почти два года после начала пандемии ее негативное воздействие продолжает усиливаться, увеличивая бедность, неравенство и угрожая правам детей в невиданных ранее масштабах.

"В то время как число детей, которые голодают, не посещают школу, подвергаются жестокому обращению, живут в бедности или вынуждены вступать в брак, растет, число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, достаточному питанию и основным услугам, сокращается. В год, когда мы должны смотреть вперед, мы идем назад", — сетует исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

В отчете фонда говорится, что из-за пандемии число детей, живущих в бедности, выросло на 100 млн, или на 10% относительно 2019 года: до пандемии около 1 млрд детей во всем мире страдали от отсутствия как минимум одного из базовых условий — образования, здравоохранения, жилья, питания, санитарии и чистой воды.

По данным ЮНИСЕФ, в бедных семьях сейчас проживает примерно на 60 млн детей больше, чем до пандемии. По мнению организации, для возвращения к уровню детской бедности до Covid-19 потребуется в лучшем случае от семи до восьми лет.

Кроме того, указано, что в 2020 году более 23 млн детей пропустили прививки от основных болезней, что почти на 4 млн больше, чем в 2019 году, и это самый высокий показатель за 11 лет.

Согласно отчету фонда, на пике пандемии более 1,6 млрд учеников не посещали школу из-за закрытия всех школ в своей стране, а в течение первого года кризиса школы закрывались почти для 80% обучающихся очно.

По подсчетам Детского фонда ООН, от психических расстройств страдают более 13% подростков в возрасте 10–19 лет во всем мире. К октябрю 2020 года пандемия нарушила или остановила критически важные службы психического здоровья в 93% стран мира.

Указано, что на пике пандемии 1,8 млрд детей проживали в 104 странах, где работа служб по предупреждению и реагированию на насилие была серьезно нарушена.

Организация также прогнозирует, что из-за последствий пандемии Covid-19 к концу текущего десятилетия может быть заключено дополнительно до 10 млн детских браков.

ЮНИСЕФ также отмечает, что число детей, занятых детским трудом, выросло в мире до 160 млн — на 8,4 млн за последние четыре года. К концу 2022 года, согласно его прогнозам, еще 9 млн детей окажутся под угрозой вовлечения в трудовую деятельность в результате роста бедности, вызванного пандемией.

По оценке фонда, 50 млн детей в мире сейчас страдают от опасного для жизни недоедания, и эта цифра может увеличиться на 9 млн в 2022 году из-за воздействия пандемии на питание детей и услуги в этой сфере.

Кроме пандемии в докладе акцентируется внимание и на других угрозах для детей. Так, в мире 426 млн детей, или почти 20%, живут в зонах конфликтов, которые становятся все более интенсивными и нанося большой урон гражданскому населению, непропорционально затрагивая детей.

"Женщины и девочки подвергаются наибольшему риску сексуального насилия в условиях конфликта. 80% всех гуманитарных потребностей вызваны конфликтами. Точно так же около 1 млрд детей — почти половина детей в мире — живут в странах, которые подвергаются чрезвычайно высокому риску последствий изменения климата", — отмечают в ЮНИСЕФ.

В связи с этим фонд продолжает призывать к инвестированию в социальную защиту и человеческий капитал; к приложению всех усилий для завершения пандемии Covid-19, в том числе к привлечению фонда к распространению вакцин; к обеспечению качественного образования, защиты и психического здоровья для каждого ребенка; к внедрению новых подходов к прекращению голода, защите детей от изменения климата и к переосмыслению расходов на преодоление стихийных бедствий.