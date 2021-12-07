В украинских магазинах обнаружили более 4,5 тысячи опасных детских игрушек

За 9 месяцев 2021 года Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществлено 452 проверки показателей безопасности детских игрушек, в ходе которых выявлено более 4,5 тысячи единиц продукции, не соответствующих законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Как отмечается, по результатам проведенных проверок принято более 1500 корректирующих мер, таких как приведение в соответствие с установленными требованиями и временный запрет на предоставление продукции на рынке.

"В канун Дня Святого Николая и новогодних праздников наблюдается усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле. В этом вопросе мы сотрудничаем с профильной ассоциацией – Общественным союзом "Украинская ассоциация индустрии игрушек", активно информирующей граждан о признаках качественных игрушек и помогающей выявлять некачественную продукцию", – отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Для сравнения, в 2020 году Госпродпотребслужбой было проведено 535 проверок показателей безопасности продукции и выявлено 1370 единиц, которые имели нарушения (втрое меньше, чем за 9 месяцев 2021 года).

Отметим, финансовые объемы рынка игрушек в Украине по итогам 2021 года составят около 16,5-17,5 млрд грн, рост относительно 2020 года составит 16,1%.

Напомним, что по итогам первого полугодия, по данным Украинской ассоциации индустрии игрушек, эта отрасль показала 6%-ный рост.

Отметим, с начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касалась качества услуг ЖКХ.

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