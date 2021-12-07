- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В украинских магазинах обнаружили более 4,5 тысячи опасных детских игрушек
За 9 месяцев 2021 года Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществлено 452 проверки показателей безопасности детских игрушек, в ходе которых выявлено более 4,5 тысячи единиц продукции, не соответствующих законодательству.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Как отмечается, по результатам проведенных проверок принято более 1500 корректирующих мер, таких как приведение в соответствие с установленными требованиями и временный запрет на предоставление продукции на рынке.
"В канун Дня Святого Николая и новогодних праздников наблюдается усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле. В этом вопросе мы сотрудничаем с профильной ассоциацией – Общественным союзом "Украинская ассоциация индустрии игрушек", активно информирующей граждан о признаках качественных игрушек и помогающей выявлять некачественную продукцию", – отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для сравнения, в 2020 году Госпродпотребслужбой было проведено 535 проверок показателей безопасности продукции и выявлено 1370 единиц, которые имели нарушения (втрое меньше, чем за 9 месяцев 2021 года).
Отметим, финансовые объемы рынка игрушек в Украине по итогам 2021 года составят около 16,5-17,5 млрд грн, рост относительно 2020 года составит 16,1%.
Напомним, что по итогам первого полугодия, по данным Украинской ассоциации индустрии игрушек, эта отрасль показала 6%-ный рост.
Отметим, с начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касалась качества услуг ЖКХ.
Источник фото: Depositphotos