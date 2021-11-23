В первом полугодии 2021 года объем рынка игрушек в Украине вырос на 6,2%

По данным Украинской Ассоциации индустрии игрушек, в первом полугодии 2021 года объем рынка игрушек в Украине показал рост на 6,2%, до $256 млн, по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м году. Об этом передает RAU со ссылкой на данные Украинской Ассоциации индустрии игрушек.

Также улучшилась ситуация с экспортом игрушек из Украины: за девять месяцев текущего года экспорт украинских товаров вырос на 50%, что уже превышает объем продаж за весь 2020 год.

Объем экспорта игрушек. Инфографика: Украинская Ассоциация индустрии игрушек

По каналам продаж ситуация не сильно изменилась в 2021 году. Подавляющее их количество приходится на специализированные магазины, где этот канал вырос до 57% за счет сокращения доли супермаркетов (19,5%), рынков (11,5%), а также интернет-магазинов (12%), которые после ослабления карантинных мер и локдаунов потеряли 1% доли продаж.

Каналы продаж игрушек в Украине. Инфографика: Украинская Ассоциация индустрии игрушек

В Ассоциации отметили, что ключевыми трендами в этом году стали: S.T.E.M. (интерактивные игрушки или игровые наборы, побуждающие детей изучать, конструировать, изобретать, внедрять инновации и мыслить нестандартно), eco-friendly игрушки, настольные игры и игрушки для развития эмоционального интеллекта.

Напомним, что на Прикарпатье детские игрушки будут делать из топинамбура.

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