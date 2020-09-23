Disney представляет детские игрушки "Мулан" в честь выхода фильма

Disney Store выпускает коллекцию одежды, кукол, аксессуаров и других товаров, чтобы отпраздновать премьеру киноленты.

Киноадаптация мультфильма "Мулан" — захватывающая приключенческая драма с сильным женским персонажем. Проект, основанный на древней легенде, получился современным, актуальным. По мнению критиков, эта работа может стать лучшей киноадаптацией компании после "Золушки". Из-за коронавируса и проблем с кинопрокатом премьера состоялась в платном стриминговом сервисе медиаконгломерата. В Украине и странах СНГ, где не работает сервис, картина вышла в прокат в кинотеатрах.

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Сюжет нашел отклик в сердцах зрителей, и компания Уолта Диснея подготовила маленьким поклонникам еще один сюрприз — новую игровую продукцию. Стоит отметить, что Lego, Hasbro, Crayola уже не один год выпускают товары с героями мультфильма, которые можно заказать онлайн https://panama.ua/categorys/76271/ в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, остальных областных центрах и маленьких городах.

Стоит ли покупать детям игрушки по мотивам киноленты "Мулан": чему учит сюжет

Ремейк рассказывает о женщине-воине из средневековой китайской баллады. Она была написана в VI веке, но до сих пор не удалось установить, существовала ли храбрая воительница, или была только героиней поэмы. Если в анимационном проекте девушка неуклюжа, то в новой полнометражной кинокартине демонстрирует невероятную силу, физическую подготовку, ловкость.

История персонажа не просто вписывается в концепцию феминизма, одну из основных современных идеологий. В XXI веке главной героине позволено быть неидеальной, а кроме подвигов она должна совершать внутреннее путешествие — расти, развиваться, преодолевать недостатки. Решительная бунтарка не разочаровывает тех, кому нужен пример для подражания. Она демонстрирует духовный рост, не отчаивается в самых безнадежных ситуациях и учится жить в согласии с собой.

В коллекции детских игрушек девушка предстает в традиционных китайских нарядах, кимоно самурая. Кроме кукол команда производит фигурки, журналы, значки, украшения, футболки и даже посуду с изображением диснеевской принцессы. Наверняка в ближайшее время мальчики и девочки будут одержимы фантастической историей, а связанные с ней предметы попадут в новогодние, рождественские списки желаний фанатов.

Где купить игрушки для детей из фильма "Мулан"?

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