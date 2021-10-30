LEGO будут продавать набор по фильму "Один дома", созданный украинцем — вот его история

Совсем скоро в домах западных стран зазвучит Carol of the bells — английская версия мелодии "Щедрик", с которой больше века назад познакомил мир украинский композитор Леонтович. Спустя 120 лет ощущение праздника обществу подарит еще один выходец из Украины. Уже в ноябре во всем мире стартует продажа набора LEGO по мотивам культового рождественского фильма 90-х "Один дома", главным разработчиком которого стал фанат конструктора из Винницы.

Алексею Сторожуку 30 лет, у него есть жена, маленькая дочь, научная степень по медицине в перспективе, а еще — увлечение конструированием. Как и каждый ребенок 90-х он вырос на просмотре „Один дома" и признается, что не может представить без него зимних праздников. Любовь к фильму и семейную традицию собирать рождественские домики из блоков Алексей воплотил в почти идентичной модели дома Кевина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На малом украинец не остановился и создал самый большой набор из всех предложенных фанатами в рамках проекта Lego Ideas — идеи победителей этого конкурса датская компания воплощает в жизнь. Коробка насчитывает аж 3955 деталей и будет стоить $250 (6565 грн). Сам дом состоит из двух этажей, кухни, подвала и чердака, а в комплект включены фигурки главных героев комедии — Кевина, его матери Кейт, грабителей Гарри и Марва, а также старика Марли.

Delo.ua пообщались с Алексеем — автор набора рассказал нам, как создавал знаменитый дом из кино и сотрудничал с дизайнерами Lego, сколько ему полагается роялти, о твите Маколея Калкина, а также о неожиданном способе использования конструктора. Приводим его историю от первого лица.

О себе и научной степени

У меня медицинское образование, сейчас работаю в университете на 0,25 ставки и стараюсь получить степень PhD. Но планов становиться доктором у меня нет, это скорее желание завершить уже начатое дело.

Когда-то я хотел работать в сфере реабилитации, но сегодня этот энтузиазм угас. Последние пять лет работаю диспетчером в американской компании, которая занимается грузоперевозками.

О пиратах и праздничных ассоциациях

В детстве у меня был конструктор, но в 90-х годах разнообразия наборов не было. Чего не хватало, то достраивало воображение. Я слабо помню самый первый конструктор, но он был точно связан с пиратами. Его подарили крестные. Вообще для моего поколения Lego почти всегда ассоциируется с праздниками, поскольку наборы были достаточно дорогими и их дарили в основном на Новый год или дни рождения.

Алексей Сторожук с женой. Фото из личного архива героя

Через много лет уже в сознательном возрасте ассоциации праздников с лего вернулись и тогда я снова увлекся сборкой конструктора. История началась в 2016 году, когда я съехался со своей будущей женой в одну квартиру. Это случилось под Новый год, а потому мы решили собрать вместе что-то милое, семейное и купили первый набор Lego новогодней тематики. В итоге нас затянуло, а такая сборка превратилась в новогоднюю традицию. Уже потом оказалось, что в Украине достаточно большое и активное сообщество взрослых почитателей лего, к которому присоединился и я.

Как решил воссоздать дом Кевина

На второй или третий год, во время совместного просмотра "Один дома" я подумал, что было бы круто сделать набор Lego по такому легендарному фильму из нашего детства. Собрать дом Кевина физически стоило бы очень дорого — наверное, около 500 долларов (13 тысяч грн). И не факт, что получилось бы, поскольку там нужны редкие детали. Поэтому первая версия дома была виртуальной, но по блокам идентичной реальной. Я использовал для нее 3000 деталей.

Первая версия дома Кевина. Фото из личного архива героя

На тот момент у меня не было никакого опыта в моделировании. Чтобы разобраться, я скачал бесплатную программу для проектирования, где можно было использовать палитру деталей. Без всяких скетчей, просто по фотографиям начал строить фасад. Когда втянулся, нашел в интернете план строения из фильма, а для реализации некоторых деталей пересматривал отдельные моменты. Проект был готов через несколько недель, еще примерно месяц занял рендеринг.

О конкурсе от Lego и твите Маколея Калкина

Я знал об официальной программе Lego Ideas и решил в ней поучаствовать. По правилам конкурса, участнику нужно набрать 10 тысяч голосов, чтобы проект рассмотрела компания. На самом деле, это достаточно сложная задача, поскольку Lego Ideas не настолько известна, чтобы люди приходили туда голосовать.

Поэтому для меня было большим удивлением, что за мою идею голосовали. Когда я выложил модель в сеть, людям она зашла. Я очень радовался, когда проект набрал тысячу, потом три тысячи голосов. А потом страницу с моим проектом перепостил в Twitter Маколей Калкин — ему переслал ее один из моих подписчиков. Скажу честно, что не ожидал такого, было очень приятно.

UPDATE: I've been informed that someone is already trying to make this a reality. I won't pretend to understand the complexities of how lego sets get made but share this I guess. @LEGOIdeas this is a solid one. https://t.co/Wa4rtlh9nG — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 19, 2019

Естественно, я надеялся на успех и хотел победить, но понимал, что шансы не большие. После набора нужного количества голосов идею оценивают дизайнеры, маркетологи и другие специалисты Lego. Они решают, насколько реально и интересно воплотить ее в жизнь.

То есть одобрение сообщества еще не означает, что проект заберут в работу. В последний раз из около 50 проектов с 10 тысячами голосов выбрали только два. Есть много факторов, влияющих на решение, основные из них: смогут ли договориться о лицензии с правообладателями, какого качества модель, насколько ее тематика подходит ценностям компании.

Как победил и сотрудничал с дизайнерами Lego

А потом однажды мне прислали письмо на электронную почту о том, что со мной хотят поговорить. Я не знал, что это будет оглашение результатов. Мне сообщили эту прекрасную новость и познакомили с командой, которая принимала решение по проектам. Уже потом проекту назначили менеджера и дизайнеров. Около полтора года мы втроем-вчетвером продумывали финальный продукт, поскольку у Lego есть особые стандарты качества и критерии того, как он должен выглядеть.

В доковидные времена компания иногда приглашала в офис авторов проектов, но сейчас вся коммуникация происходила онлайн. Во время встреч в Zoom мы делились своими идеями и набросками, советовались друг с другом. Меня спрашивали о моем видении набора, давали свои замечания.

Фото: LEGO

В процессе участвовал и правообладатель — Disney. Когда мой проект одобрили, компания как раз выкупила права на фильм "Один дома" у 20th Century Studios. Представители Disney могли вносить свои правки в проект, даже менять изображение продукта на коробке.

Проект собирал голоса около девяти месяцев, подтвердили его весной 2020 года, а уже с лета началось мое сотрудничество с Lego. На то, чтобы договориться о правах, доработать идею, подготовить рекламную кампанию, уладить вопросы логистики и в конце концов выпустить набор понадобилось почти полтора года. Сама модель была готова примерно через месяца четыре, далее были только мелкие исправления.

Когда стало известно про продажу набора, начался небольшой ажиотаж. Мне начали звонить, писать в личные сообщения и поздравлять даже незнакомые люди. Причем со всех концов мира — даже из Америки и Австралии. Это было приятно.

Десять коробок до старта продаж и роялти

По условиям программы, как создатель я получу 1% от всех продаж набора. Другой бонус — компания выслала мне десять копий набора, хотя старт продаж в мире назначен только на начало ноября. В Украине модель может появиться позднее, потому что к нам новинки доходят с задержкой. Сейчас у нас с женой не всегда хватает времени на сборку дома, но мы уже в процессе, строим по часу перед сном, когда удается. Как говорится, ребенок засыпает — просыпается мафия.

Фото: LEGO

Раньше в Lego для авторов организовывали мероприятие с подписанием коробок, но сейчас из-за эпидемии такое не практикуют. На днях я собираюсь поехать в Данию — хочется посмотреть на полках наборы. Когда об этом узнали в компании, меня пригласили в их офис на экскурсию и познакомиться с командой, с которой я работал.

О новых проектах

У меня в работе есть другие проекты, но их реализация — дело вдохновения и наличия времени. Есть хорошая идея, но пока о ней не расскажу. Еще одна уже собирает голоса в Lego Ideas, пока ее одобрили около 6300 раз.

Модель летательного аппарата. Фото из личного архива героя

Это легендарный летательный аппарат Чипа и Дейла вместе с Гаечкой. Он даже собран в физическом варианте. Правда, мне не хватало деталей нужного цвета, поэтому фото пришлось немного покрасить с помощью фотошопа.

Еще один способ использовать набор "Один дома"

По поводу классического мема о боли наступившего босой ногой на детальку у меня даже родилась шутка, что в принципе, если набор "Один дома" разобрать и разбросать возле двери — это будет отличной защитой от воров почти как в оригинальном фильме.

Какая самая большая боль фаната конструкторов

При любом виде коллекционирования самая большая проблема — место для хранения. Я очень стараюсь ограничивать себя, поэтому покупаю только те наборы, которые действительно западают мне в душу и очень нравятся. Но места все равно не хватает, поскольку отдельные собранные модели я не прячу обратно в коробку, а оставляю стоять на полках.

О лучшем подарке

Лего по факту просто материал, кто-то использует глину, камень или дерево, а я — блоки. Конструирование очень расслабляет и разгружает мозги, если говорить о сборке готовых наборов. Если люди не знают, что мне дарить, Lego будет беспроигрышным вариантом.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua