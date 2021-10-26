1 час назад

Харьковские магазины уличили в продаже российских конфет и оштрафовали

В частности, нашли конфеты "Аленка", "Бабаевские" и трюфель фабрики "Красный Октябрь"

Фото: Госпродпотребслужба Фото: Госпродпотребслужба
Фото: Госпродпотребслужба

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области по итогам инспекционных проверок применило к субъектам хозяйствования штрафы за продажу запрещенных российских конфет. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", — прокомментировала глава ведомства Владислава Магалецкая.

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В службе напоминают что согласно постановлению Кабинета министров от 30 декабря 2015 года были запрещены ввоз в Украину и продажа целого перечня товаров происхождением из России. В этом списке есть и шоколадные конфеты.

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По результатам инспекций были сняты с продажи с выдачей предписания о запрете дальнейшего оборота конфеты девяти наименований производства фабрики "Красный Октябрь" (Москва), кондитерского концерна "Бабаевский" (Москва), шоколадной фабрики "Победа" (Московская область), неназванной фабрики в Старом Осколе Белгородской области (очевидно, имеется в виду "Славянка"), а также кондитерской фабрики "Акконд" (Чебоксары).

"За нарушение требований законодательства о маркировке продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Ведомство также опубликовало фото с прилавка неназванного магазина, на котором, в частности, присутствуют позиции "трюфель "Красный Октябрь" — 1 кг 495 грн", "грильяж мягкий, Москва, — 1 кг 365 грн", "Аленка, Москва, — 1 кг 480 грн", "Бабаевские — 1 кг 450 грн".

Отметим также, что ранее в октябре компания Mars Украина сообщила, что из-за глобальной нехватки сырья поставляет в Украину батончики Bounty c ограничениями.

Фото: Госпродпотребслужба

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