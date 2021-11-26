Цены на игрушки в 2021 году повысились на 13%, к концу года рынок вырастет на 16% - GfK

Финансовые объемы рынка игрушек в Украине по итогам 2021 года составят около 16,5-17,5 млрд грн, рост относительно 2020 года составит 16,1%.

Об этом рассказал на бизнес-конференции "Рынок игрушек в Украине. Стагнируем или взлетаем?" руководитель отдела исследований непродовольственных товаров компании по анализу рынков GfK Андрей Свирский, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Согласно презентации маркетингового исследователя, в среднем с начала января до начала сентября цены на игрушки Украины выросли на 13% относительно аналогичного периода 2020 года.

Больше всего подорожали куклы и товары для младенцев и дошкольников (примерно на 17,5%). Машинки за этот период выросли в цене лишь на 2%, а конструкторы даже подешевели на 5%.

Среди сегментов, выступающими драйверами роста рынка, оказались куклы-сюрпризы (рост в 3,1 раза) и большие куклы (рост в 2,45 раза).

Вырос рынок и прочих товаров - fashion-куклы (на 54%), строительных наборов (+38%), маленьких конструкторов (+51%), машинок на батарейках (+41%), автомобилей-самосвалов (+33%), мини-моделек (+28%), наборов для младенцев (+67%), звуковых игрушек для младенцев (+66%), а также прочих игрушек (+64%).

Напомним, что по итогам первого полугодия, по данным Украинской ассоциации индустрии игрушек, эта отрасль показала 6%-ный рост.

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