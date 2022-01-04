Состояние Илона Маска за день выросло на $32 млрд, превысив $300 млрд

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки выросло на 32,6 миллиарда долларов и снова превысило отметку в 300 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

По данным Forbes, по итогу дня 3 января состояние Маска выросло на 11,98%, или на 32,6 миллиарда долларов, достигнув отметки в 304,2 миллиарда долларов.

При этом уже 4 января капитал самого богатого человека уменьшился на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,45%. Однако его состояние все равно превышает 300 миллиардов долларов.

Тем временем в Tesla сообщили, что компания побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей. Это привело к росту цен на акции производителя электромобилей.

В день, когда Маск резко увеличил свое состояние, акции Tesla подорожали на 13,5%, до $1 199 за штуку.

Ранее Маск сообщил, что собирается заплатить самый большой налог в истории США — более 11 миллиардов долларов.

Такая сумма налога получилась из-за того, что Маск исполнил почти 15 миллионов опционов и продал миллионы акций для покрытия налогов, связанных с этими сделками. Это произошло после опроса в Twitter в ноябре. Миллиардер спросил у своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании Tesla, акции которой выросли более чем на 2300% за последние пять лет.