Хотят платить больше налогов: миллионеры со всего мира обратились к участникам форума в Давосе

Более 100 миллионеров из стран Евросоюза, а также США и Канады обратились с открытым письмом к участникам форума в Давосе, который проходит в онлайн-режиме с 17 по 21 января. В нем состоятельные люди просят поднять налоги для богатых.

Обращение опубликовала организация "Миллионеры-патриоты".

Миллионеры заявляют о необходимости переписать налоговое законодательство стран, в которых они ведут свой бизнес. Обложить богатых граждан налогами и решить "проблему пропасти между богатыми и бедными" нужно прямо сейчас, считают участники организации.

"Как миллионеры мы знаем, что существующая система несправедлива. Большинство из нас может сказать, что пока последние два года мир переживал огромные страдания, наше благосостояние росло во время пандемии. Но мало кто из нас может честно сказать, что платит справедливую долю налогов", – говорится в письме.

В числе миллионеров, подписавших обращение, продюсер Эбигейл Дисней (наследница Уолта Диснея Эбигейл) и ее брат Тим, а также один из первых инвесторов корпорации Amazon Ник Ханауэр.

К идее повысить налоги для богатых миллионеры пришли после публикации исследования благотворительной организации Oxfam. В нем сказано, что с начала пандемии коронавируса самые богатые люди в мире увеличили свое совокупное состояние с 700 миллиардов до 1,5 триллиона долларов. Ежесекундно их состояние увеличивалось на 15 тысяч долларов.

В это же время бедные становились еще беднее. По данным того же исследования, более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности.

Ранее самый богатый человек в мире Илон Маск заявил, что он заплатит более 11 миллиардов долларов налогов, и эта сумма может стать рекордным платежом в Налоговую службу США.

Фото: Depositphotos