Байден предложил план соцпомощи бедным семьям на $1,8 трлн за счет повышения налогов

Президент США Джо Байден предложил новый план на 1,8 трлн долларов для помощи американским семьям, который предлагает профинансировать за счет повышения налогов. Об этом он сказал в своем первом обращении к Конгрессу США, передает Reuters.

"Пришло время корпоративной Америке и самому богатому 1% американцев заплатить свою справедливую долю, просто заплатить свою справедливую долю", — подчеркнул Байден.

План включает в себя 1 трлн долларов на образование и уход за детьми в течение 10 лет и 800 млрд долларов в виде налоговых льгот, предназначенных для семей со средним и низким доходом.

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Кроме того, предусмотрено потратить 200 млрд долларов на обеспечение бесплатного универсального дошкольного образования и 109 млрд долларов на обеспечение бесплатного образования в старшей школе вне зависимости от дохода семей в течение двух лет.

Для финансирования реализации этого, объявленного ранее плана по модернизации инфраструктуры и созданию рабочих мест, Байден предложил пересмотреть налоговую систему США, в частности повысить максимальную ставку налога для самых богатых американцев с нынешних 37% до 39,6%.

Байден также предложил почти вдвое увеличить налог на инвестиционный доход для американцев, зарабатывающих более 1 млн долларов.

Напомним, что 1 апреля американский лидер представил масштабный план по модернизации инфраструктуры, реализация которого оценивается в 2 трлн долларов. Деньги на это рассчитывают получить, повысив налоги — в первую очередь, налог на прибыль корпораций. В 2017 году при администрации Дональда Трампа этот налог был снижен с 35% до 21%. Байден же планирует снова повысить его — до 28%.