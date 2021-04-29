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В мире 50 минут назад

Байден предложил план соцпомощи бедным семьям на $1,8 трлн за счет повышения налогов

Американский лидер хочет повысить максимальную ставку налога для самых богатых

Джо Байден. Фото: Depositphotos Джо Байден. Фото: Depositphotos
Джо Байден. Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден предложил новый план на 1,8 трлн долларов для помощи американским семьям, который предлагает профинансировать за счет повышения налогов. Об этом он сказал в своем первом обращении к Конгрессу США, передает Reuters.

"Пришло время корпоративной Америке и самому богатому 1% американцев заплатить свою справедливую долю, просто заплатить свою справедливую долю", — подчеркнул Байден.

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План включает в себя 1 трлн долларов на образование и уход за детьми в течение 10 лет и 800 млрд долларов в виде налоговых льгот, предназначенных для семей со средним и низким доходом.

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Кроме того, предусмотрено потратить 200 млрд долларов на обеспечение бесплатного универсального дошкольного образования и 109 млрд долларов на обеспечение бесплатного образования в старшей школе вне зависимости от дохода семей в течение двух лет.

Для финансирования реализации этого, объявленного ранее плана по модернизации инфраструктуры и созданию рабочих мест, Байден предложил пересмотреть налоговую систему США, в частности повысить максимальную ставку налога для самых богатых американцев с нынешних 37% до 39,6%.

Байден также предложил почти вдвое увеличить налог на инвестиционный доход для американцев, зарабатывающих более 1 млн долларов.

Напомним, что 1 апреля американский лидер представил масштабный план по модернизации инфраструктуры, реализация которого оценивается в 2 трлн долларов. Деньги на это рассчитывают получить, повысив налоги — в первую очередь, налог на прибыль корпораций. В 2017 году при администрации Дональда Трампа этот налог был снижен с 35% до 21%. Байден же планирует снова повысить его — до 28%.

Источник фото: Depositphotos

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