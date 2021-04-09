СМИ выделили общие черты Большой стройки Зеленского и плана Байдена

В материале "Что объединяет Большую стройку Байдена и Зеленского: 10 пунктов" журналисты издания "Обозреватель" структурировали общие черты "Большой стройки" президента Украины Владимира Зеленского и проекта The American Jobs Plan американского президента Джозефа Байдена.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал Большую стройку как основной стратегический проект в первые месяцы 2020 года. В 2021 году новоизбранный президент США Джо Байден анонсировал на лето этого года старт аналогичного проекта под названием The American Jobs Plan, чтобы "спасти будущее Америки", — напомнили в СМИ.

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Они привели 10 ярких примеров совпадения "строек" Зеленского и Байдена. К ним относится, в частности, создание рабочих мест, стратегия развития экономики, строительство дорог, мостов, школ и детсадов, а также медицинских учреждений и аэропортов, программа по повышению доступности жилья, инструмент борьбы с внешними оппонентами, а также — поддержка общества и критика политических оппонентов.

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"В США не скрывают, что вложения в инфраструктуру необходимы для борьбы с внешними оппонентами. "Американский план занятости — это инвестиция в Америку, которая создаст миллионы качественных рабочих мест, восстановит инфраструктуру нашей страны и позволит Соединенным Штатам обойти Китай", — говорится на официальном сайте Белого Дома.

Для Украины инфраструктурный план Зеленского также является важнейшим орудием в противостоянии с РФ. Ведь нет более действенного средства для контрпропаганды, чем новые европейские дороги и больницы. В то же время, как в США, так и в Украине стратегические планы власти выдерживают критику со стороны политических оппонентов.

"Что ж, критика оппонентов — нормальная практика в любой стране. Главное — чтобы она была конструктивной", — резюмируется в материале.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году президентская программа будет расширена за счет таких направлений: доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, создание государственного авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами, развитие социальной инфраструктуры.