Эксперт отметил сходство инфраструктурного плана Байдена и "Большой стройки" Зеленского

Как пишет в Facebook политолог Сергей Быков, в США, по инициативе президента Джо Байдена, начинается масштабная программа развития инфраструктуры, которой страна не знала со времён строительства системы магистралей при президенте Эйзенхауэре, и которая напоминает "Большую стройку" в Украине.

"Инфраструктурная программа Джо Байдена очень напоминает Большую стройку Владимира Зеленского, с той лишь разницей, что в Украине мегапроекты начали строить на год раньше", — пишет Быков.

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По словам политолога, общий объем финансирования составит 2,2 трлн долларов. При этом 115 млрд долларов будет выделено на строительство дорог, 100 млрд — на развитие электросетей и 137 млрд — на ремонт и строительство школ. Проект Джо Байдена рассчитан на 8 лет.

"Вкладывать деньги в инфраструктуру во время кризиса — это самое верное решение, чтобы спасти экономику", — делает вывод политолог.

Быков обращает внимание на то, что при восстановлении инфраструктуры максимальную эффективность приносит комплексный подход: "Важно заниматься не только дорогами, которые, как нити, сшивают страну. Нужно ещё уделять внимание объектам социальной инфраструктуры: приемные отделения больниц, садики, школы, спортивные объекты, которые также строят в рамках Большой стройки".

Эксперт напоминает, что заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко взял под особый контроль приемные отделения больниц и завершение долгостроев. "И, как видим, — пишет политолог, — уже построили две сотни приемных отделений, запустили движение по первой части Запорожского моста, а ко дню Независимости мост откроют полностью".

Напомним, согласно исследованию Kyiv School of Economics (KSE), долгосрочные эффекты в результате реализации проекта "Большая стройка" приведут к увеличению ВВП в ближайшие 5 лет на 2,2%. Как заявил руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий, инвестиции в инфраструктуру в кризисный период пандемии — это один из рецептов выхода из того же кризиса.