Швейцария отменяет карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса

В Швейцарии решили, что вариант коронавируса "Омикрон" не вызовет новую волну заболеваемости. Власти объявили о постепенной отмене карантинных ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

С 3 февраля в стране отменяют требование оставаться на карантине людям, которые контактировали с заболевшими на Covid-19. Перестает действовать приказ о удаленной работе, которая стала уже привычно для многих жителей за время пандемии.

Невакцинированные туристы при въезде в страну больше не должны делать тест на Covid-19 и предоставлять контактные данные.

При этом правительство решило еще оставить в силе требование к людям, у которых подтвердили коронаварису. Они должны будут находиться на самоизоляции в течение пяти дней.

Следующие решения об отмене других ограничений дополнительно примут 16 февраля.

"Сегодня прекрасный день. Мы видим свет в конце туннеля", — сказал президент Швейцарии Иньяцио Кассис, комментируя постепенную отмену карантина.

Он подчеркнул, что люди еще продолжают бороться с пандемией, однако уже начался период постеленной отмены ограничений, а это означает, что люди начинают возвращаться к привичной жизни.

Отметим, что в Швейцарии более 90% населения вакцинировалось против коронавируса. Суточное количество новых случаев заражения хоть и максимальное в настоящее время, но вакцинированные люди легче переносят вирус, поэтому загруженность больниц в Швейцарии низкая.

Ранее большинство ограничений, связанных с коронавирусом, включая обязательное ношение масок, отменили в Великобритании. Кроме того, в стране отменили запрет на посещение общественных заведений в ночное время суток.

Но первой в Европе карантин отменила Дания. Страна больше не классифицирует коронавирус как социально критическую болезнь, поэтому правительство страны объявило об отмене внутренних ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19.