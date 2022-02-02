Локдауны практически не снижают смертность от коронавируса — исследование Университета Хопкинса

Ученые из Университета Джонса Хопкинса заявили, что во время локдаунов, которые были введены весной 2020 года, показатели смертности снизились всего на 0,2%.

Ученые проанализировали влияние ограничительных мер в США и в странах Европы весной 2020 года и считают, что локдауны дали минимальный эффект в борьбе с распространением коронавируса. Более того, исследователи считают, что эта мера имела много негативных последствий: "По результатам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный — близкий к нулевому — эффект на состояние здоровья населения и повлекли огромные экономические и социальные издержки".

Ученые отмечают, что в США вырос уровень безработицы, увеличилось число обращений по поводу домашнего насилия и передозировок наркотиками, а также медицинскими препаратами. При этот локдауны нередко ограничивали доступ людей к пляжам, паркам и другим безопасным местам, находящимся на открытом воздухе.

По мнению экспертов, от локдаунов стоит отказаться и сосредоточиться на самоизоляции заболевших — это более эффективная мера, которая позволила снизить смертность от Covid-19 на 2,9%.

Ограничительные меры оказали сильное негативное воздействие на экономику Украины. В последние месяцы 2021 года бизнес получил платежки за газ с невиданными суммами. В декабре цена газа для него на Украинской энергетической бирже составляла 65-75 тысяч гривен за тысячу кубометров, что в 10 раз превышало цены декабря 2020 года. Стоимость коммунальных услуг и ковидные ограничения тоже делают свое дело, и бизнесу сейчас очень нелегко.

При этом Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч, и это еще оптимистический прогноз. В частности, пик новой волны коронавируса ожидается 20-25 февраля.