В феврале в Украине будут фиксировать до 60 тысяч случаев Covid-19 ежедневно — прогноз СНБО

Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч — это оптимистический прогноз.

О прогнозах СНБО сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает издание ЛигаLife.

В частности, пик новой волны коронавируса ожидается 20-25 февраля. В течение этих дней СНБО прогнозирует максимальное суточное количество новых случаев Covid-19.

"По американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются также примерно на середину февраля и довольно быстрое падение до 1 апреля", — отметил Кузин.

По его словам, в целом в феврале коронавирусом переболеет 1 миллион украинцев. Замминистра здравоохранения отметил, что, несмотря на высокий показатель заболеваемости, правительство не планирует вводить новые локдауны, как это было в 2022 году.

"По сути, это волна на полтора месяца максимум, которая приводит к пиковым нагрузкам на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры", — подытожил Кузин.

Он также отметил, что в Ивано-Франковской области фиксируется максимальное суточное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса 20 января. Уже на следующий день, утром 21 января, Минздрав сообщил, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 20 тысяч новых случаев Covid-19.