Ивано-Франковская область лидирует по уровню заболеваемости Covid-19 — Минздрав

По состоянию на 21 января в Украине превышен уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19: при норме не более 75 случаев на 100 тысяч населения в стране этот показатель составляет 323.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области (951), Сумской области (640) и Черновицкой области (554).

В Минздраве отмечают, что, по данным за 20 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с Covid-19 составляет 33,5 человека на 100 тысяч населения при норме не более 60 человек на 100 тысяч населения.

При этом показатель уровня госпитализаций по состоянию на 20 января превышен в Ивано-Франковской (86,2 человека на 100 тысяч населения) и Черновицкой (61,9 человека на 100 тысяч населения) областях.

Кроме этого, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики уровня госпитализаций — 101,5% при определенном показателе 50%. То есть за предыдущие сутки количество госпитализированных в Ивано-Франковской области снова удвоилось — выросло на 101,5%. 19 января был рост на 108,4%.

Показатель динамики уровня госпитализаций также превышен во Львовской области (93,3%) и Ровенской области (59,5%).

На сегодняшний день в Украине занято 24,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Напомним, за последние сутки, по состоянию на утро 21 января, в Украине зафиксировано 20 тысяч 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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