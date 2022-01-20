105 стран получат недорогие версии таблеток от коронавируса Molnupiravir: по $40 за курс вместо $700

Агентство MPP, поддерживаемое ООН, заключило сделку с 27 компаниями на производство недорогих версий таблеток Molnupiravir — они предназначены для бедных стран, сообщает Reuters.

Согласно результатам клинических испытаний, этот противовирусный препарат от компании Merck, который в декабре 2021 года получил экстренное одобрение в США, снижает количество госпитализаций и смертей среди пациентов из группы высокого риска примерно на 30%.

Сделка предусматривает распространение таблеток среди 105 стран. Первые поставки могут начаться уже в феврале 2022 года.

Предполагается, что курс Molnupiravir из 40 таблеток в течение пяти дней будет стоить около 20 долларов, в то время как в США он обходится в 700 долларов.

Разработчики Molnupiravir не будут получать гонорары за продажу недорогих версий, выпускаемых производителями дженериков, в то время как пандемия коронавируса по-прежнему классифицируется как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.

Заключено также соглашение с Pfizer о сублицензировании ее таблеток от коронавируса Paxlovid для производителей дженериков.

Препарат против Covid-19 Molnupiravir от компании Merc, одобренный в нескольких странах, не рекомендуют принимать беременным. Он может негативно повлиять на растущие клетки человека. В свете этих событий США отдали предпочтение таблеткам от компании Pfizer, заказав 10 миллионов курсов наряду с 3 миллионами курсов Merck.

Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA одобрило антикоронавирусный препарат Molnupiravir для лечения пациентов в США только 23 декабря. Он доступен только по рецепту, его принимают как можно раньше после диагностики Covid-19 и в течение пяти дней с момента появления симптомов.