В США зарегистрировали молнупиравир: препарат от коронавируса в виде таблеток

Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило антикоронавирусный препарат молнупиравир, разработанный компанией Merck, сообщает сайт ведомства.

Молнупиравир доступен только по рецепту, его принимают как можно скорее после диагностики Covid-19 и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Препарат в виде таблеток используется для лечения легкой и умеренной формы коронавируса у пациентов, для которых неприемлемы альтернативные методы лечения.

Молнупиравир — это лекарство,действующее путем внесения ошибок в генетический код вируса SARS-CoV-2, что предотвращает дальнейшее размножение вируса. Применение этого препарата для детей и подростков запрещено из-за потенциального негативного влияния на рост хрящей и костей.

«Поскольку новые варианты вируса продолжают появляться, крайне важно расширить арсенал средств лечения COVID-19 в стране с использованием разрешения на экстренное использование, продолжая при этом собирать дополнительные данные об их безопасности и эффективности», — подчеркнула директор Центра по оценке лекарств и исследований FDA Патриция Каваццони.

В FDA отмечают, что молнупиравир не заменяет вакцинацию лицам, которым рекомендована вакцинация против COVID-19 и бустерная доза.

Власти США уже закупили препарат на $2 млрд.

Первым лекарством от коронавируса в виде таблеток, которое зарегистрировали в США стал Paxlovid от компании Pfizer. Он сочетает в себе новый противовирусный препарат нирматрелвир и более старый ритонави. Производитель ожидает, что препарат сохранит активность против таких штаммов, как Omicron.

Украине уже подписала с фармацевтической компанией Pfizer договор на приобретение лекарства Paxlovid, которое предназначено для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. А закупочная организация Crown Agents также провела переговоры с компаниями-производителями, по результатам которых удалось договориться о возможности бронирования для Украины лекарственных молнупиравира.