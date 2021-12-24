Могут навредить ребенку: таблетки против коронавируса от Merck не рекомендуют принимать беременным

Препарат против Covid-19 молнупиравир от компании Merc, одобренный в нескольких странах, не рекомендуют принимать беременным. Он может негативно повлиять на растущие клетки человека.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на заявление Агентства по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Как выяснилось, молнупиравир вносит ошибки в генетический материал, чтобы в конечном итоге остановить репликацию вируса, но он может повлиять на растущие клетки человека. Merck разработала программу наблюдения за беременностью для этого препарата.

В компании заявили, что мужчины и женщины должны использовать противозачаточные средства при приеме молнупиравира, если они занимаются сексом.

В сете этих событий США отдали предпочтение таблеткам от компании Pfizer, заказав 10 миллионов курсов наряду с 3 миллионами курсов Merck. Тем не менее, таблетки Merck скоро станут более доступными в стране.

США рассчитывают получить полный заказ препарата Merck к концу января. Pfizer поставит свои препараты только к июлю.

Директор управления по контролю за инфекционными заболеваниями FDA Джон Фарли, сказал, что молнупиравир представляет собой "сложное соотношение пользы и риска".

На упаковке таблеток от Merck написано, что его следует использовать, когда другие варианты лечения недоступны или клинически не подходят.

FDA одобрило антикоронавирусный препарат молнупиравир для лечения пациентов в США только 23 декабря. Молнупиравир доступен только по рецепту, его принимают как можно скорее после диагностики Covid-19 и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Ранее эти же таблетки одобрили в Дании. В стране рекомендуют принимать лекарство людям, подверженных риску серьезного заболевания, включая пожилых людей.

В ноябре Великобритания стала первой страной, одобрившей лечение, разработанное Merck совместно с Ridgeback Biotherapeutics, для которого было выписано более 7 миллионов курсов лечения.

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