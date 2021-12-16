Дания одобрила таблетки Merck против коронавируса

Власти Дании 16 декабря одобрили противовирусную таблетку компании Merck & Co Inc для лечения пациентов с Covid-19. Лекарство рекомендовано для людей, подверженных риску серьезного заболевания, включая пожилых людей. Об этом сообщает Reuters.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) все еще рассматривает таблетки Merck. После роста числа случаев заболевания коронавирусом, регуляторный орган ЕС в ноябре выпустил рекомендации по использованию этих таблеток для взрослых здоровых людей.

Объявляя об одобрении использования таблеток Merck в Дании, главный врач Управления здравоохранения Кирстин Молл Харбоэ сказала: "Мы считаем, что преимущества лечения (с его помощью) перевешивают недостатки для тех пациентов, которые больше всего подвержены риску серьезного заболевания Covid - 19".

Отмечаем, что в ноябре Великобритания стала первой страной, одобрившей лечение, разработанное Merck совместно с Ridgeback Biotherapeutics, для которого было выписано более 7 миллионов курсов лечения.

EMA рекомендовало пациентам начинать лечение таблетками Merck, которые в ЕС называются Lagevrio, в течение пяти дней после появления первых симптомов для взрослых, которые не нуждаются в кислородной поддержке и подвержены риску обострения болезни.

Однако данные недавних исследований показали, что препарат только снизил количество госпитализаций и смертей среди пациентов из группы высокого риска примерно на 30%.

Регулирующий орган ЕС также начал рассматривать Paxlovid, противовирусной таблетки от Pfizer (PFE.N).

Ранее в компания Pfizer заявили, что их таблетки от Covid-19 снижают риск госпитализации или смерти почти на 90%. Также Pfizer сообщила, что вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант Omicron вируса SARS-CoV-2 после получения пациентами третьей дозы.

Министерство здравоохранения Украины уже подписало с Pfizer договор на приобретение лекарства Paxlovid, которое предназначено для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции.

Paxlovid сочетает в себе новый противовирусный препарат нирматрелвир и более старый ритонавир. Эти таблетки можно принимать дома.

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