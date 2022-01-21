В Украине зафиксировали более 20 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 21 января, в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 2 464, медработников — 429).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 226 человек, выздоровели от этой болезни 4 486 человек, зарегистрировано 150 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 819 538 человек, выздоровели от этого заболевания 3 576 268 пациентов и 98 993 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 86 146 человек. Одну дозу получили 29 250 человек, полностью иммунизированы 34 905 пациентов.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 736 украинцев, бустерную — 21 255.

С начала вакцинальной кампании привит 15 109 351 человек, из них получили одну дозу 15 109 349 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 410 730 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получил 11 941 украинец, бустерную — 167 360. В общей сложности проведено 29 699 380 прививок.

В Украине за несколько дней резко выросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса.

Очаг заражения — западные области страны, в частности, в Ивано-Франковской области. Этот регион собираются переводить в "красную" зону.