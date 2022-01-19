Третью прививку против коронавируса можно делать любой вакциной, — Минздрав

Ревакцинацию от Covid-19 Министерство здравоохранения разрешило делать любой зарегистрированной в Украине вакциной. Об этом сообщается в приказе Минздрава.

В тексте документа не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, написано только, что необходимо соблюдать шестимесячный интервал после введения последней дозы при первичной вакцинации.

Сейчас в Украине зарегистрированы вакцины компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac Biotech и Johnson & Johnson.

Приказ разрешает проведение ревакцинации для всех категорий населения старше 18 лет, которые не относятся к группе приоритетной вакцинации, если в наличии достаточное количество вакцин.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, Ляшко рекомендует вводить бустерную дозу вакцины Pfizer. При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно было сделать другим препаратом по разрешенным в Украине схемам. Люди с ослабленным иммунитетом тоже смогут получить бустерную прививку — в срок от 3 до 6 месяцев после дополнительной дозы.

Всемирная организация здравоохранения добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid. ВОЗ также рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Тем временем американская фармацевтическая компания Moderna планирует разработать единую вакцину от коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV) к осени 2023 года. Она будет использовать технологию мРНК, которая вызывает иммунный ответ, доставляя генетические молекулы, содержащие код ключевых частей патогена в клетки человека.

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