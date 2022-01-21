Власти Киева советуют работодателям отправить сотрудников по домам из-за быстрого распространения Covid-19

Власти Киева советуют работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице и по всей Украине. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Киевгорадминистрации Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", – добавила чиновница.

Он также заявиа, что стремительное увеличение числа новых случаев Covid-19 заставляет столичные власти максимально усилить контроль соблюдения карантинных ограничений.

"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости Covid-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть готовы и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города", – отметила Старостенко.

По словам замглавы КГГА, поскольку новый штамм коронавируса "Омикрон" очень контагиозен, особенно в закрытых помещениях, то снизить риск инфицирования можно только соблюдая основные санитарные правила: соблюдение масочного режима, дистанцирования и гигиены рук (частое мытье и обработка дезинфектором).

Как указывают в горадминистрации, по состоянию на 21 января в столичных больницах находятся 743 пациента (в том числе 38 детей) с подтвержденным диагнозом Covid-19 и 45 (в том числе 13 детей) – с подозрением на это заболевание.

В тяжелом состоянии - 452 пациента, на койках интенсивной реанимации - 125 больных. 17 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке в Киеве нуждаются 578 больных.