За сутки в Украине от коронавируса умерли почти 200 человек

За последние сутки, по состоянию на утро 18 января, в Украине зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 811, медработников — 304).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 125 человек, выздоровел от этой болезни 5 761 человек, зарегистрировано 188 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 768 088 человек, выздоровели от этого заболевания 3 561 923 пациента и 98 549 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции вакцинировали 80 921 человека. Одну дозу получили 29 847 человек, полностью иммунизированы 36 223 пациента. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 456 украинцев, бустерную — 14 395.

С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили одну дозу 15 022 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 306 743 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 10 073 украинца, бустерную — 113 560. В общей сложности проведено 29 453 298 прививок.

Кроме того, Министерство здравоохранения сделало вакцинацию против коронавируса более доступной для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Теперь подросткам не нужно иметь все рутинные прививки, чтобы вакцинироваться от Covid-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркивает, что в Украине риск смертности от коронавируса среди невакцинированных в 10 раз выше, чем среди полностью вакцинированных.