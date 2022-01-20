В Украине резко вырос суточный уровень заболеваемости коронавирусом: более 18 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 20 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди заболевших детей — 2 044, медработников — 492.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализирован с коронавирусом 2 151 человек, выздоровели от этой болезни 4 446 человек, зарегистрирован 131 летальный случай.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 799 382 человека, выздоровели от этого заболевания 3 571 782 пациента и 98 843 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 74 759 человек. Одну дозу получили 26 976 человек, полностью иммунизированы 32 338 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 518 украинцев, бустерную — 14 927.

С начала вакцинальной кампании привит 15 080 101 человек, из них получили одну дозу 15 080 099 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 375 825 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 11 205 украинцев, бустерную — 146 105. В общей сложности проведено 29 613 234 прививок.

Национальная академия наук сообщила, что динамика фиксирования новых случаев инфицирования Covid-19 позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости.

За несколько дней суточный уровень заболеваемости коронавирусом резко вырос. Еще 18 января за 24 часа фиксировали только 8 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Ученые и медики считают, что новая волна коронавируса вызвана штаммом "Омикрон", который распространился уже практически по всей Украине.