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Кабмин выделил более 90 млн грн на закупку реагентов для ПЦР-тестов
Украина выделит 91 млн грн для закупки 4 тысяч 330 наборов реагентов для определения коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, это решение было принято во время заседания правительства 19 января.
В Кабмине отмечают, что выделить деньги удалось благодаря экономии в 2020 году по программе "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями".
"Благодаря экономии удастся дополнительно пополнить запасы наборов реагентов в наших лабораториях. Закупленные наборы позволят провести около 415 тысяч ПЦР-исследований", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве схему противоправной деятельности лаборатории, которая выдавала результаты ПЦР-тестирования на коронавирус без проведения самого тестирования.
Напомним, по состоянию на утро 20 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.
При этом Национальная академия наук сообщила, что динамика фиксирования новых случаев инфицирования Covid-19 позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости.
Ученые и медики считают, что новая волна коронавируса вызвана штаммом "Омикрон", который распространился уже практически по всей Украине.