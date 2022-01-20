Кабмин выделил более 90 млн грн на закупку реагентов для ПЦР-тестов

Украина выделит 91 млн грн для закупки 4 тысяч 330 наборов реагентов для определения коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, это решение было принято во время заседания правительства 19 января.

В Кабмине отмечают, что выделить деньги удалось благодаря экономии в 2020 году по программе "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями".

"Благодаря экономии удастся дополнительно пополнить запасы наборов реагентов в наших лабораториях. Закупленные наборы позволят провести около 415 тысяч ПЦР-исследований", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве схему противоправной деятельности лаборатории, которая выдавала результаты ПЦР-тестирования на коронавирус без проведения самого тестирования.

Напомним, по состоянию на утро 20 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

При этом Национальная академия наук сообщила, что динамика фиксирования новых случаев инфицирования Covid-19 позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости.

Ученые и медики считают, что новая волна коронавируса вызвана штаммом "Омикрон", который распространился уже практически по всей Украине.