Домашние экспресс-тесты на коронавирус недействительны в транспорте и общественных заведениях

Экспресс-тесты на Covid-19, которые сделаны в домашних условиях, нельзя предъявлять при посещении ресторанов, кинотеатров, спортивных залов или пользовании межрегиональным транспортом в условиях карантина, введенного на время пандемии коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Процедура проведения тестирования может проводиться с нарушениями, а возможности проверить, чьи образцы использовались для теста, нет. Результаты такого тестирования не являются 100% гарантированными, в том числе и потому, что процедура может быть проведена с нарушением", — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что такие типы тестов можно использовать для самоконтроля.

Для посещения общественных заведений и поездок в межрегиональном транспорте необходимы тест ПЦР или экспресс-тест на антиген, которые сделаны в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию.

Напомним, Кабмин обязал заведения питания, ТРЦ и общественные учреждения проверять Covid-сертификаты через приложение "Дія", а не только контролировать их визуальное наличие. Штраф за неправильную проверку Covid-сертификатов будет составлять от 34 до 170 тысяч грн.

Посещать общественные учреждения на "желтом" уровне можно будет лишь тем людям, которые получили как минимум одну прививку от Covid-19 или имеют негативный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.

За несоблюдение уже принимают меры воздействия. В ноябре полиция составила сразу 19 административных протоколов на сеть кофеен "Хлебный" в Киеве, где отказались проверять у посетителей сертификаты о вакцинации. Протоколы будут направлены на рассмотрение в суд, который и определит сумму штрафов, которые должна будет уплатить сеть заведений.

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