Полиция составила 19 протоколов на сеть кофеен "Хлебный" в Киеве за нарушение карантина

За последний месяц полиция составила сразу 19 административных протоколов на сеть кофеен "Хлебный" в Киеве, где отказались проверять у посетителей сертификаты о вакцинации.

Такое количество протоколов за нарушение работы во время карантинных ограничений сеть успела получить от полиции в период с 1 ноября по 28 ноября 2021 года. Об этом Delo.ua сообщили в ответ на запрос в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Напомним, что Киев с 1 ноября перешел в "красную" зону карантина, которой предусмотрена работа заведений общепита при 100% вакцинации сотрудников, которые могут обслуживать и пускать в заведение лишь посетителей, имеющих "зеленый" сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Однако в первый день жестких ограничений корреспонденты Delo.ua посетили несколько ресторанов, среди которых была кофейня "Хлебный" на улице Шота Руставели, где никто из сотрудников кофейни не проверял наличие сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у гостей.

Уже в середине ноября на своей странице в Facebook об игнорировании проверки сертификатов о вакцинации или ПЦР-теста в сети "Хлебный" сообщил главный редактор издания Delo.ua Андрей Лохматов.

По его словам сотрудница заведения уже после того, как приняла заказ, на вопрос, почему она не проверила наличие сертификата или теста, заявила, что она, как и ее коллеги, не имеют права требовать эти документы, так как в них содержится медицинская тайна.

"А мы не имеем права у вас его требовать по закону и по Конституции Украины, потому что это медицинская тайна. И посетители имеют право нам ничего не показывать и не сообщать. И полиция не имеет права у вас требовать эту информацию. Мы детально изучили этот вопрос, мы не можем нарушать законы", — ответила сотрудница "Хлебного".

Однако, как разъяснили в Министерстве охраны здоровья Украины, а также как заявили юристы, если заведение будет принимать посетителей, не проверяя наличие у них сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов, то будет иметь место несоблюдение таким заведением противоэпидемических мер, предусмотренных законом. Следствие — административная ответственность, а именно штраф от 17 тысяч гривен.

Составленные 19 протоколов об административной ответственности на сеть кофеен "Хлебный" должны быть направлены на рассмотрение в суд, который и определит сумму штрафов, которые должна будет уплатить сеть заведений.