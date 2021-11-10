Потребрынки 1 час назад

"Это врачебная тайна", — сеть "Хлебный" отказалась проверять COVID-сертификаты у гостей

Уже больше недели Киев находится в красной зоне карантина, подразумевающей работу заведений общественного питания только в случае 100% наличия у персонала и посетителей либо сертификатов о вакцинации, либо негативных ПЦР-тестов на коронавирус

В сети "Хлебный" решили вопреки постановлению КМУ обслуживать невакцинированных гостей В сети "Хлебный" решили вопреки постановлению КМУ обслуживать невакцинированных гостей
В сети "Хлебный" решили вопреки постановлению КМУ обслуживать невакцинированных гостей

Сеть кафе "Хлебный" в Киеве сознательно игнорирует требование красной зоны карантина о проверке наличия сертификата о вакцинации либо негативного теста на коронавирус у посетителей, заявляя, что не имеют на это право по закону.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный редактор издания Delo.ua Андрей Лохматов.

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"За что люблю наше государство, так это за вечное мы приняли закон, но он нифига не работает. Захожу в "Хлебный" на Бессарабке поработать. Захожу, кладу вещи у столика, подхожу к кассе делать заказ, делаю его и понимаю, что никто ещё не спросил у меня сертификат о вакцинации", — написал Лохматов. 

По его словам, после этого он спросил у сотрудницы заведения, почему она не спрашивает его, есть ли у него сертификат о вакцинации. 

"А мы не имеем права у вас его требовать по закону и по Конституции Украины, потому что это медицинская тайна. И посетители имеют право нам ничего не показывать и не сообщать. И полиция не имеет права у вас требовать эту информацию. Мы детально изучили этот вопрос, мы не можем нарушать законы", — ответила сотрудница "Хлебного".

По словам Лохматова, выходит, что в обществе нет однозначного понимания и трактовки решения властей: пока одни заведения проверяют сертификаты и не пускают не вакцинированных, ориентируясь на постановление КМУ, другие заведения работают на полную, ориентируясь на кодексы и Конституцию.

"И наказания, следует полагать, Хлебный никакого не несёт. А значит легитимность решения (о красной зоне и необходимости проверки ковид-документов — Delo.ua) становится под вопрос", — резюмировал Лохматов. 

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Что на это говорят в Министерстве охраны здоровья?

Отметим, что тем временем в Министерстве охраны здоровья Украины дали разъяснение по данному вопросу, в котором заявили, что согласно статье 39-1 Закона Украины "Об основах законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях , полученные при его медицинском обследовании

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", — говорится в разъяснении МОЗ

Там напомнили, что действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидемиологической небезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

"Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей. В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236", — пояснили в Минздраве Украины. 

Что говорят юристы?

С целью осуществления контроля за соблюдением противоэпидемических мер (в том числе и правил работы заведений питания в пределах красной зоны) такие лица как работники Национальной полиции, работники Национальной гвардии, должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления имеют право проводить выборочную проверку документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни, отмечает советница юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережная. 

По ее словам, недопуск работников полиции для проведения ими проверки относительно наличия у посетителей заведения сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов на COVID-19 будет считаться препятствием исполнению полицейскими соответствующих полномочий. Следствие — административная ответственность.

"А вот если заведение будет принимать посетителей, не проверяя наличие у них сертификатов или отрицательных тестов, в этом случае будет иметь место несоблюдение таким заведением противоэпидемических мер, предусмотренных законом. Следствие — административная ответственность, а именно штраф от 17 тысяч гривен", — разъяснила Татьяна Бережная. 

Таким образом, сотрудники заведений общественного питания могут не проверять наличие ковид-документов у посетителей, но в таком случае они допускают, что в их заведении присутствуют люди, не имеющие вакцины или теста на коронавирус, а значит полиция при проверке может их оштрафовать. 

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