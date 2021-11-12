В Раду будут пускать только с Covid-документами

В украинском парламенте ввели ограничения на вход в административное здание, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.

В пятницу, 12 ноября, издано распоряжение, которое определяет, что нардепы, их помощники, работники аппарата, представители СМИ и другие посетители могут попасть в здание только при наличии одного из документов:

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сертификата о вакцинации одной или двумя дозами;

отрицательного ПЦР-теста, который сделан в течение 72 часов перед посещением Рады;

экспресс-теста на антиген к Covid-19, действительного 48 часов;

справки о выздоровлении от коронавируса.

Изменения вступят в силу c 15 ноября. До этого времени в парламенте посты охраны оснастят средствами контроля документов и обустроят пункты вакцинации против Covid-19.

Напомним, в Верховной Раде откроют центр вакцинации, но воспользоваться его услугами смогут не все.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются провести бустерную или повторную двойную вакцинацию.