В Раду будут пускать только с Covid-документами

В украинском парламенте ввели ограничения на вход в административное здание, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.
В пятницу, 12 ноября, издано распоряжение, которое определяет, что нардепы, их помощники, работники аппарата, представители СМИ и другие посетители могут попасть в здание только при наличии одного из документов:
- сертификата о вакцинации одной или двумя дозами;
- отрицательного ПЦР-теста, который сделан в течение 72 часов перед посещением Рады;
- экспресс-теста на антиген к Covid-19, действительного 48 часов;
- справки о выздоровлении от коронавируса.
Изменения вступят в силу c 15 ноября. До этого времени в парламенте посты охраны оснастят средствами контроля документов и обустроят пункты вакцинации против Covid-19.
Напомним, в Верховной Раде откроют центр вакцинации, но воспользоваться его услугами смогут не все.
Ранее сообщалось, что в Украине собираются провести бустерную или повторную двойную вакцинацию.