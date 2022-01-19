В Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 19 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 1422, медработников — 464).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализирован с коронавирусом 2 401 человек, выздоровели от этой болезни 5 413 человек, зарегистрировано 163 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 780 903 человека, выздоровели от этого заболевания 3 567 336 пациентов и 98 712 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 85 177 человек. Одну дозу получил 30 201 человек, полностью иммунизированы 36 744 пациента. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 614 украинцев, бустерную — 17 618.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили одну дозу 15 053 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 343 487 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 10 687 украинцев, бустерную — 131 178. В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.

Тем временем ученые создают новые, универсальные вакцины. В частности, американская фармацевтическая компания Moderna планирует разработать единую вакцину от коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV) к осени 2023 года.

Стоит отметить, что повторная вакцинация против коронавируса вакциной Moderna значительно повышает уровень антител, которые могут предотвратить последствия от заболевания штаммом Omicron.