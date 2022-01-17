В Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 17 января, в Украине зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 407, медработников — 72).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 213 человек, выздоровели от этой болезни 2 520 человек, зарегистрировано 78 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 759 530 человек, выздоровели от этого заболевания 3 556 162 пациента и 98 361 украинец умер.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 23 286 человек. Одну дозу получили 8 034 человека, полностью иммунизированы 10 930 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 105 украинцев, бустерную — 4217.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили одну дозу 14 993 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 270 520 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 9 617 украинцев, бустерную — 99 165. В общей сложности проведено 29 372 377 прививок.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Ранее ВОЗ добавила в список экстренного использования от коронавируса вакцину Nuvaxovid.