Словакия упростила украинцам условия въезда

Иностранцы, которые переболели коронавирусом более 180 дней назад, теперь могут въезжать в Словакию на таких же условиях, что и вакцинированные. Это касается и украинцев, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Уточняем, что Словакия приняла такое решение из-за новых правил в отношении путешественников, принятых Еврокомиссией. Они предусматривают сокращение периода действия Covid-сертификата о вакцинации до 9 месяцев.

В связи с этим словацкие власти решили отменить перечень стран, которых относили к группе повышенного риска из-за штамма коронавируса "Омикрон". Для граждан таких стран действовали особые условия при въезде в страну.

Кроме того, ранее люди, которые переболели коронавирусом, все равно должны были провести определенное время на самоизоляции после въезда в Словакию. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.

Теперь же регистрация в eHranice остается обязательной только для невакцинированных путешественников. Для них также продолжает действовать правило обязательного карантина. При этом период для самоизоляции сократили с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию. Уточняем, что карантин можно прекратить после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу по прибытии в Словакию.

Отметим, что другие страны, наоборот, снова ужесточают правила въезда. Например, Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. В связи с этим с 30 января начали действовать более жесткие правила въезда в страну.

Кроме того, Италия продлила запрет на въезд украинских туристов. С 1 февраля Украина и дальше относится к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.