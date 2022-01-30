Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила въезд

Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. В связи с этим с сегодняшнего дня, 30 января, начинают действовать более жесткие правила въезда в страну.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Института имени Роберта Коха, пишет DW.

Люди, которые въезжают на территорию ФРГ из Украины, должны отбыть 10-дневный карантин. При этом выйти из карантина можно только через пять дней после приезда по результатам негативного теста на коронавирус.

Это не касается тех, кто получил все прививки от Covid-19, или выздоровел.

Также перед въездом в Германию нужно зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации.

Дети до 12 лет должны быть на карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус.

Такие требования касаются граждан любой страны, которые в течение последних 10 дней посещали страны из списка высокого риска, в которые входит и Украина.

Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября прошлого года по 9 января 2022, когда ее исключили оттуда из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

Однако в зеленый список стран Украине попасть не удалось — въехать в Германию с какой-либо целью могут только полностью вакцинированные украинцы.

Зонами высокого эпидемиологического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока.

При этом значение имеет не только количество инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения коронавируса, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с болезнью.

Кроме Украины с 30 января в список также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.

Отметим, ранее Италия продлила запрет на въезд украинских туристов. С 1 февраля Украина и дальше будет относиться к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

Между тем, за прошедшие сутки, 29 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 24 508 человек. Показатель суточных заражений в Украине приближается к пику – позавчера болезнь выявили у 37 351 человека.