Италия продлила запрет на въезд украинских туристов

Руководство Италии продлило запрет на туристические путешествия из Украины.

Как сообщает Министерство иностранных дел Италии, с 1 февраля Украина и дальше будет относиться к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

По данным итальянского МИДа, новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.

При этом Италия упростила правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны).

Таким образом, для въезда в Италию из стран Шенгенской зоны не требуется негативный тест при наличии вакцинации.

Ранее сообщалось, что в ноябре власти Испании временно ограничили туристический въезд невакцинированных граждан Украины на территорию страны.

Напомним, по состоянию на 29 января в Украине зафиксирован 37 тысяч 351 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции Covid-19.

На сегодняшний день Украина находится на 18 месте в мире по уровню распространения коронавируса.