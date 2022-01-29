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Италия продлила запрет на въезд украинских туристов
Руководство Италии продлило запрет на туристические путешествия из Украины.
Как сообщает Министерство иностранных дел Италии, с 1 февраля Украина и дальше будет относиться к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.
По данным итальянского МИДа, новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.
При этом Италия упростила правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Таким образом, для въезда в Италию из стран Шенгенской зоны не требуется негативный тест при наличии вакцинации.
Ранее сообщалось, что в ноябре власти Испании временно ограничили туристический въезд невакцинированных граждан Украины на территорию страны.
Напомним, по состоянию на 29 января в Украине зафиксирован 37 тысяч 351 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции Covid-19.
На сегодняшний день Украина находится на 18 месте в мире по уровню распространения коронавируса.