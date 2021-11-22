Испания перекрыла границы для невакцинированных туристов из Украины

Сегодня, 22 ноября, власти Испании временно ограничили туристические поездки невакцинированных граждан Украины на территорию страны.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Испании, с этого дня будет запрещен въезд с в Испанию с туристической целью граждан Украины, не имеющих справки о полном курсе вакцинации.

Согласно обновленным правилам, въезд будет разрешен только тем украинцам, кто прошел полный курс вакцинации против коронавируса вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (по истечении 14 дней со дня получения последней дозы).

По информации дипломатического ведомства, это правило распространяется на лиц старше 12 лет. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Кроме этого, начиная с 22 ноября будет разрешаться въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на наличие COVID-19 или справки о выздоровлении), которые относятся к следующим категориям:

лица, имеющие вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства, Андорре, Монако, Ватикане или Сан-Марино, и направляющиеся в соответствующую страну постоянного проживания, которая должна быть документально подтверждена;

владельцы долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющиеся в страну, выдавшую соответствующую визу;

медицинские сотрудники, в том числе исследователи или лица, ухаживающих за пожилыми людьми, для выполнения своих обязанностей;

лица, осуществляющие грузовые перевозки, члены экипажей морских и воздушных судов;

дипломатический и консульский персонал, сотрудники международных организаций, военных формирований, гражданской защиты или гуманитарных миссий с целью выполнения должностных обязанностей;

студенты, обучающиеся в Испании или другой стране ЕС или Шенгенского соглашения и имеющие соответствующее разрешение на обучение или визу и медицинскую страховку, которые исключительно направляются в страну, где должно проходить обучение, и если въезд происходит во время академического курса или не раньше, чем за 15 дней до его начала. В случае, если страной назначения является Испания и продолжительность пребывания не превышает 90 дней, необходимо подтверждение, что обучение будет проходить в учебном заведении, авторизованном в Испании и зарегистрированном в соответствующем административном реестре, а учебный курс реализуется в очной и дневной форме и предполагает получение диплома или сертификата;

высококвалифицированные работники, прибывающие для выполнения необходимой работы, которая не может быть отложена или осуществлена дистанционно, а также участники международных соревнований высокого уровня, которые проходят в Испании, что должно подтверждаться документально;

лица, документально подтвердившие наличие вынужденных семейных обстоятельств;

граждане, которые документально подтвердят необходимость въезда из-за форс-мажорных обстоятельств вследствие вынужденной нужды или по гуманитарным причинам.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и получить QR-код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в Испанию.

Все пассажиры, имеющие целью въехать в Испанию, подлежат прохождению санитарного контроля в первом пункте въезда, предусматривающего как минимум проверку документов, визуальное обследование и замер температуры бесконтактным способом.

Пассажиры, которые будут путешествовать в разрешенных случаях из Украины в возрасте от 12 лет, прибывающих в Испанию через воздушные, морские и сухопутные пункты пропуска из стран, отнесенных к зоне риска, должны предоставить один из следующих документов:

справка о получении полного курса вакцинации от СOVID-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm) или Европейским агентством лекарственных средств (BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);

диагностическая справка (негативный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат тестирования на наличие антигенов за 48 часов до въезда);

справка о выздоровлении, признаваемая в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на наличие COVID-19.

Напомним, 21 ноября в Украине было зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.