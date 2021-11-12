В Украине подпольная типография изготовляла поддельные Covid-сертификаты и ПЦР-тесты

Трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы — сертификаты о вакцинации от Covid-19 и отрицательные ПЦР-тесты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Отмечается, что злоумышленники размещали объявления о своих услугах в специально созданном Телеграм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

В помещениях типографии и по месту жительства участников группы проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в мошенничестве и подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

Также устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Отметим, что в последние недели украинские госорганы стали регулярно сообщать о пресечении деятельности различных мошенников, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, а также документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, сейчас Министерство здравоохранения вместе с Министерством юстиции и Министерством внутренних дел работает над механизмом "ковидной амнистии" для людей, купивших сертификат о вакцинации, не сделав прививки.