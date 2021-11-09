"Ковидная амнистия": что делать украинцам с поддельными COVID-сертификатами

Сейчас Министерство здравоохранения вместе с Министерством юстиции и Министерством внутренних дел работает над механизмом "ковидной амнистии" для людей, купивших сертификат о вакцинации, не сделав прививки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, пациенты, которые купили поддельный сертификат, но потом об этом пожалели, должны рассказать своему семейному врачу о том, у кого они приобрели документ.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", — объяснил процедуру Ляшко.

Сейчас механизм "ковидной амнистии" только в процессе, сообщил министр. Однако уже представленный Минюсту и МВД вариант не предусматривает анонимности.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, в Украине планируют расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. В него хотят внести медиков, а также сотрудников реабилитационных учреждений, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги.

Отметим, что в последние недели украинские госорганы стали регулярно сообщать о пресечении деятельности различных мошенников, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, а также документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

В частности, недавно полиция Киевской области сообщила, что уличила бывшего депутата Верховной Рады Надежду Савченко и ее сестру Веру в использовании поддельных Covid-сертификатов, и открыла по данному факту уголовное производство по части 4 статьи 358 УК. В Сеть даже попало соответствующее видео общения с ними пограничника в аэропорту "Борисполь".