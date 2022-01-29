За сутки в Украине коронавирус выявили у более 37 тысяч человек

По состоянию на 29 января, в Украине зафиксировано 37 тысяч 351 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции Covid-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 5 тысяч 341 ребенок и 806 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 тысячи 340 человек, выздоровело от этой болезни 7 тысяч 163 пациента и зафиксировано 149 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине Covid-19 обнаружили у 4 млн 17 тысяч 961 человек, излечилось от коронавируса 3 млн 615 тысяч 257 пациентов и 100 тысяч 31 украинец скончались.

Кроме этого, за сутки в Украине 78 тысяч 564 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 тысяч 672 пациента, вторую дозу – 23 тысячи 712 украинца.

При этом, дополнительную дозу получили 736 человека, бустерную дозу – 26 тысяч 444 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 млн 306 тысяч 59 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 306 тысяч 57 граждан, получили две дозы – 14 млн 600 тысяч 434 пациента, получили дополнительную дозу – 16 тысяч 362 украина, бустерную дозу – 322 тысячи 543 человека.

В общей сложности проведено 30 млн 245 тысяч 396 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 27 января, в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

За день до этого в Украине был зарегистрирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19