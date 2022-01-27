В Украине за сутки выявили более 32 тысяч случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 27 января, в Украине зафиксирован 32 393 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 4 847, медработников — 797). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 016 человек, выздоровели от этой болезни 5 237 человек, зарегистрировано 154 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 946 202 человека, выздоровели от этого заболевания 3 601 952 пациента и 99 738 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 82 360 человек. Первую дозу получили 28 894 человек, вторую — 29 726 пациента. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 684 украинцев, бустерную —23 056.

С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человек, из них получили одну дозу 15 250 200 человек, две дозы — 14 549 494 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получил 14 921 украинец, бустерную — 271 119. В общей сложности проведено 30 085 734 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 26 января 2022 года, в Украине зафиксировано 24 321 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине зафиксировали 19 118 подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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