Коронавирус в Украине: численность заболевших за сутки приблизилась к 20 тысячам

За последние сутки, по состоянию на утро 25 января, в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 809, медработников — 594). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 507 человек, выздоровели от этой болезни 5 863 человека, зарегистрирован 161 летальный случай.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 889 488 человек, выздоровели от этого заболевания 3 591 201 пациентов и 99 443 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 69 546 человек. Первую дозу получил 27 261 человек, вторую — 24 700 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 501 украинец, бустерную — 17 084.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили одну дозу 15 191 377 человек, две дозы — 14 490 784 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 13 609 украинцев, бустерную — 225 868. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 23 января 2022 года, в Украине зафиксировано 12 915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине зафиксировали 15 тысяч 444 подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.