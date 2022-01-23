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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине за сутки выявили 15 444 новых случая Covid-19

В Украине за сутки выявили 15 444 новых случая Covid-19
За прошедшие сутки госпитализированы 2 774 человека

За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 298, медработников — 264).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 774 человека,  летальных случаев — 86, а выздоровело — 2 030 человек.

Также за сутки 38 861 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу — 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10 234 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу — 15 155 836 человек, получили две дозы — 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу — 13 021 человек, бустерную дозу — 203 445 человек. Всего проведено 29 829 551 прививка.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 559;
  • Винницкая область — 486;
  • Волынская область — 226;
  • Днепропетровская область — 411;
  • Донецкая область — 353;
  • Житомирская область — 844;
  • Закарпатская область — 370;
  • Запорожская область — 61;
  • Ивано-Франковская область — 1704;
  • Киевская область — 376;
  • Кировоградская область — 118;
  • Луганская область — 35;
  • Львовская область — 2170;
  • Николаевская область — 223;
  • Одесская область — 808;
  • Полтавская область — 121;
  • Ровенская область — 476;
  • Сумская область — 1469;
  • Тернопольская область — 903;
  • Харьковская область — 1193;
  • Херсонская область — 211;
  • Хмельницкая область — 958;
  • Черкасская область — 174;
  • Черновицкая область — 851;
  • Черниговская область — 344.

Показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Накануне болезнь диагностировали у 22 473 человек. 

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса.

Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч. 

Автор:
Светлана Манько