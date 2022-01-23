В Украине за сутки выявили 15 444 новых случая Covid-19

За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 298, медработников — 264).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 774 человека, летальных случаев — 86, а выздоровело — 2 030 человек.

Также за сутки 38 861 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу — 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10 234 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу — 15 155 836 человек, получили две дозы — 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу — 13 021 человек, бустерную дозу — 203 445 человек. Всего проведено 29 829 551 прививка.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 559;

Винницкая область — 486;

Волынская область — 226;

Днепропетровская область — 411;

Донецкая область — 353;

Житомирская область — 844;

Закарпатская область — 370;

Запорожская область — 61;

Ивано-Франковская область — 1704;

Киевская область — 376;

Кировоградская область — 118;

Луганская область — 35;

Львовская область — 2170;

Николаевская область — 223;

Одесская область — 808;

Полтавская область — 121;

Ровенская область — 476;

Сумская область — 1469;

Тернопольская область — 903;

Харьковская область — 1193;

Херсонская область — 211;

Хмельницкая область — 958;

Черкасская область — 174;

Черновицкая область — 851;

Черниговская область — 344.

Показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Накануне болезнь диагностировали у 22 473 человек.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса.

Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч.