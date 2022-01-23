- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Украине за сутки выявили 15 444 новых случая Covid-19
За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 298, медработников — 264).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 774 человека, летальных случаев — 86, а выздоровело — 2 030 человек.
Также за сутки 38 861 человека вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу — 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10 234 человека.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу — 15 155 836 человек, получили две дозы — 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу — 13 021 человек, бустерную дозу — 203 445 человек. Всего проведено 29 829 551 прививка.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 559;
- Винницкая область — 486;
- Волынская область — 226;
- Днепропетровская область — 411;
- Донецкая область — 353;
- Житомирская область — 844;
- Закарпатская область — 370;
- Запорожская область — 61;
- Ивано-Франковская область — 1704;
- Киевская область — 376;
- Кировоградская область — 118;
- Луганская область — 35;
- Львовская область — 2170;
- Николаевская область — 223;
- Одесская область — 808;
- Полтавская область — 121;
- Ровенская область — 476;
- Сумская область — 1469;
- Тернопольская область — 903;
- Харьковская область — 1193;
- Херсонская область — 211;
- Хмельницкая область — 958;
- Черкасская область — 174;
- Черновицкая область — 851;
- Черниговская область — 344.
Показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Накануне болезнь диагностировали у 22 473 человек.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса.
Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч.