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В Украине за сутки выявили 22 473 новых случаев Covid-19
За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2838, медработников — 535).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки госпитализировано 2 608 человек. От осложнений болезни скончалось 136 человек. За все время пандемии было зафиксировано 99 129 смертей.
Также вылечиться от болезни удалось 4 610 гражданам Украины. Суммарно побороли ковид уже 3 580 878 украинцев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За все время пандемии в Украине заболело уже 3 842 011 человек.
Также за последние сутки 91 310 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу — 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу — 15 141 197 человек, получили две дозы — 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу — 12 689 человек, бустерную дозу — 193 211 человек. Всего проведено 29 790 690 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 1744;
- Винницкая область — 1005;
- Волынская область — 512;
- Днепропетровская область — 785;
- Донецкая область — 701;
- Житомирская область — 879;
- Закарпатская область — 682;
- Запорожская область — 246;
- Ивано-Франковская область — 2284;
- Киевская область — 743;
- Кировоградская область — 100;
- Луганская область — 291;
- Львовская область — 3293;
- Николаевская область — 283;
- Одесская область — 1079;
- Полтавская область — 549;
- Ровенская область — 828;
- Сумская область — 1355;
- Тернопольская область — 923;
- Харьковская область — 1159;
- Херсонская область — 334;
- Хмельницкая область — 1064;
- Черкасская область — 357;
- Черновицкая область — 848;
- Черниговская область — 429.
В Украине в последние дни резко выросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом. Так днем ранее зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев Covid-19.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса.
Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч.