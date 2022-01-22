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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине за сутки выявили 22 473 новых случаев Covid-19

В Украине за сутки выявили 22 473 новых случаев Covid-19
В Украине в последние дни резко выросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом

За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2838, медработников — 535).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки госпитализировано 2 608 человек. От осложнений болезни скончалось 136 человек. За все время пандемии было зафиксировано 99 129 смертей.

Также вылечиться от болезни удалось 4 610 гражданам Украины. Суммарно побороли ковид уже 3 580 878 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело уже 3 842 011 человек.

Также за последние сутки 91 310 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу — 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу — 15 141 197 человек, получили две дозы — 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу — 12 689 человек, бустерную дозу — 193 211 человек. Всего проведено 29 790 690 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 1744;
  • Винницкая область — 1005;
  • Волынская область — 512;
  • Днепропетровская область — 785;
  • Донецкая область — 701;
  • Житомирская область — 879;
  • Закарпатская область — 682;
  • Запорожская область — 246;
  • Ивано-Франковская область — 2284;
  • Киевская область — 743;
  • Кировоградская область — 100;
  • Луганская область — 291;
  • Львовская область — 3293;
  • Николаевская область — 283;
  • Одесская область — 1079;
  • Полтавская область — 549;
  • Ровенская область — 828;
  • Сумская область — 1355;
  • Тернопольская область — 923;
  • Харьковская область — 1159;
  • Херсонская область — 334;
  • Хмельницкая область — 1064;
  • Черкасская область — 357;
  • Черновицкая область — 848;
  • Черниговская область — 429.

В Украине в последние дни резко выросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом. Так днем ранее зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса.

Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч. 

Автор:
Светлана Манько