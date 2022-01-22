В Украине за сутки выявили 22 473 новых случаев Covid-19

За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2838, медработников — 535).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки госпитализировано 2 608 человек. От осложнений болезни скончалось 136 человек. За все время пандемии было зафиксировано 99 129 смертей.

Также вылечиться от болезни удалось 4 610 гражданам Украины. Суммарно побороли ковид уже 3 580 878 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело уже 3 842 011 человек.

Также за последние сутки 91 310 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу — 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу — 15 141 197 человек, получили две дозы — 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу — 12 689 человек, бустерную дозу — 193 211 человек. Всего проведено 29 790 690 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1744;

Винницкая область — 1005;

Волынская область — 512;

Днепропетровская область — 785;

Донецкая область — 701;

Житомирская область — 879;

Закарпатская область — 682;

Запорожская область — 246;

Ивано-Франковская область — 2284;

Киевская область — 743;

Кировоградская область — 100;

Луганская область — 291;

Львовская область — 3293;

Николаевская область — 283;

Одесская область — 1079;

Полтавская область — 549;

Ровенская область — 828;

Сумская область — 1355;

Тернопольская область — 923;

Харьковская область — 1159;

Херсонская область — 334;

Хмельницкая область — 1064;

Черкасская область — 357;

Черновицкая область — 848;

Черниговская область — 429.

В Украине в последние дни резко выросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом. Так днем ранее зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о начале в Украине новой волны коронавируса.

Совет национальной безопасности Украины прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч.