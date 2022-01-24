В Украине за сутки выявили почти 13 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 24 января, в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 1 826, медработников — 224). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 836 человек, выздоровели от этой болезни 2 430 человек, зарегистрировано 67 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 870 370 человек, выздоровели от этого заболевания 3 585 338 пациентов и 99 282 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 22 541 человека. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую — 8 835 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 87 украинцев, бустерную — 5 339.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили одну дозу 15 164 116 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 466 084 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 13 108 украинцев, бустерную — 208 784. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 23 января 2022 года в Украине зафиксировано 15 444 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине зафиксировали 22 473 подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.

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