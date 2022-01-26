В Украине за сутки зафиксировали более 24 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 26 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 809, медработников — 642). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 073 человека, выздоровели от этой болезни 5 514 человек, зарегистрирован 141 летальный случай.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 913 809 человек, выздоровели от этого заболевания 3 596 715 пациентов и 99 584 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 81 736 человек. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую — 28 984 пациента. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 628 украинцев, бустерную — 22 195.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили одну дозу 15 221 306 человек, две дозы — 14 519 768 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 14 237 украинцев, бустерную — 248 063. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 25 января 2022 года, в Украине зафиксировано 19 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине зафиксировали 12 915 подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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